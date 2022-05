Ang : Violente bagarre à l’entraînement de Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la fin d’une saison catastrophique, Manchester United doit composer avec de vives tensions dans son groupe. Deux joueurs en sont venus aux mains pendant une séance d’entraînement jeudi. Une nouvelle preuve, si besoin était, que tout va mal chez les Red Devils.

Il est vraiment temps que la saison se termine pour Manchester United. Alors qu’il nourrissait de grandes ambitions l’été dernier, surtout après le retour de Cristiano Ronaldo, le club mancunien vit un exercice pour le moins compliqué. C’est simple, rien ne va chez les Red Devils, qui ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une sanction inévitable pour leur niveau de performance nettement insuffisant sur les plans collectif et individuel.

L'ambiance au centre d'entraînement est au "plus bas" alors que le club aborde la dernière semaine du règne de Ralf Rangnick. [@lauriewhitwell] #MUFC pic.twitter.com/rrPB7R6tSm — Manchester United (@MUnitedFR) May 14, 2022

Des sentiments de frustration et de colère ont donc envahi le vestiaire, lequel a fini par exploser cette semaine. Selon les informations du Sun, deux joueurs expérimentés en sont venus aux mains à l’entraînement ! Le tabloïd parle d’une scène violente entre les deux éléments concernés, qui ont dû être séparés par leurs coéquipiers. Un incident si choquant pour les témoins que le manager Ralf Rangnick et son staff technique ont dû mettre un terme à la séance d’entraînement et renvoyer tout le monde au vestiaire. Le tout alors que le groupe sortait d’un repos de quatre jours après la cinglante défaite à Brighton (4-0) samedi dernier.

Un dernier objectif pour MU

Apparemment, cela n’a pas suffi pour calmer ces deux joueurs dont l’identité n’a pas encore filtré. Mais si l’information se confirme, nul doute que la presse anglaise ne tardera pas à communiquer leur nom. Quoi qu’il en soit, même si l’objectif initial est définitivement perdu, Manchester United doit encore sauver une place en Europa League, ou en Conference League. Ralf Rangnick a donc tout intérêt à ramener de la sérénité avant d’aller défier Crystal Palace le week-end prochain, lors de la dernière journée de Premier League.