Ang : Ngolo Kanté se transforme et fait le bonheur de Chelsea

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Véritable milieu défensif aux yeux de Didier Deschamps en Equipe de France, Ngolo Kanté n’est pas utilisé dans le même rôle à Chelsea depuis le début de la saison. En effet, Maurizio Sarri a fait du champion du monde un milieu relayeur. L’ancien Caennais se retrouve donc plus souvent en position de frappe et cela commence à porter ses fruits puisque ce dimanche, il a inscrit face à Crystal Palace son 3e but de la saison en Premier League. Une évolution qui fait le bonheur de son entraîneur, ravi de voir l’impact offensif de Ngolo Kanté à Chelsea.

« Oui, il s'améliore, surtout dans son mouvement sans le ballon. Aujourd'hui, la mobilité était vraiment très bonne et il a été dans le bon tempo. C'est très important pour nous quand nous devons jouer contre des adversaires très bas, où les attaquants et les ailiers ont du mal à trouver de la place. C'est la mobilité des milieux de terrain » a expliqué Maurizio Sarri, qui a fait de Jorginho son milieu défensif à la place d’un Ngolo Kanté dont le repositionnement a longtemps fait débat Outre-Manche. Mais qui commence doucement à faire l’unanimité...