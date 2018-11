Ang : Martial s’est métamorphosé, Mourinho a une explication technique

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En l’espace de quelques semaines, la situation d’Anthony Martial a complètement changé à Manchester United.

Peu utilisé par José Mourinho, avec qui les relations étaient tendues en début de saison, l’attaquant français a inversé la tendance avec de bonnes prestations et quatre buts inscrits en trois matchs de Premier League. Cela valait bien une récompense de la part des supporters qui l’ont élu meilleur Mancunien en octobre. Satisfait du réveil de Martial, le manager des Red Devils a validé ce résultat avant d’expliquer la métamorphose de son joueur.

« Je pense qu'il a le même talent naturel qu'il y a un ou deux ans. Mais il a progressé dans sa lecture du jeu, dans sa manière de s'entraîner et dans la compréhension de son rôle dans l'équipe. Donc je suis très, très content pour lui », a commenté Mourinho sur le site officiel de Manchester United. Reste à savoir si les performances de Martial suffiront pour lui rouvrir la porte de l’équipe de France, sachant que son concurrent Ousmane Dembélé suit la trajectoire inverse. Rappelons que le sélectionneur Didier Deschamps donnera sa liste jeudi prochain avant d’affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations et l’Uruguay en amical (16 et 20 novembre).