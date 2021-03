Ang : Manchester United a du mal avec les caprices de Cavani

Dans : Premier League.

Malgré la possibilité d’activer une option pour rester une saison supplémentaire, Edinson Cavani pense sérieusement à quitter Manchester United l’été prochain. L’attaquant uruguayen se rapprocherait de Boca Juniors, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Red Devils, lassés par les absences du joueur.

Entre Manchester United et Edinson Cavani, ça sent déjà le divorce. L’attaquant arrivé libre l’été dernier avait signé pour une saison, plus une supplémentaire en option. Mais à l’heure actuelle, l’Uruguayen ne semble pas parti pour prolonger l’aventure du côté d’Old Trafford. La raison ? Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne se sentirait pas bien en Angleterre. Pour régler ce problème, le club mancunien pourrait tenter de faciliter son intégration. Seulement voilà, le Manchester Evening News affirme que Cavani agace en interne.

Rien à voir avec ses performances sur le terrain puisque le Matador répond plus ou moins aux attentes. Cavani garde cette tendance à rater des occasions énormes. Mais le manager Ole Gunnar Solskjaer apprécie beaucoup sa grinta et son sens du but, deux qualités que n’ont pas forcément Marcus Rashford et le Français Anthony Martial. Le souci vient plutôt des absences de l’ancien Napolitain pour cause de blessure alors qu’à plusieurs reprises, le staff médical l’aurait jugé apte. Cavani refuserait-il de jouer à cause d’un mal-être ?

Cavani à Boca, c’est sérieux

La question n’est pas si anodine après sa suspension de trois matchs pour des propos jugés racistes outre-Manche. La preuve, son père a confirmé un possible départ à Boca Juniors cette semaine. « Je crois qu'il est prêt à revenir en Amérique du Sud, car il a été blessé par certaines choses, a expliqué Luis Cavani à TyC Sports. Il a été sanctionné pour une incompréhension et ça fait mal... Nous ne sommes pas racistes. Cette histoire l'a affecté. Mon fils ne se sent pas bien en Angleterre et veut revenir proche de sa famille. S'il retourne en Amérique du Sud, il est fort probable que ce soit à Boca. On peut dire à 60%. » Pas sûr que Manchester United le retienne.