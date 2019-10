Ang : Hugo Lloris gravement blessé avec Tottenham !

Dans : Premier League, Equipe de France.

Titulaire ce samedi midi dans les buts de Tottenham pour le déplacement des Spurs à Brighton, Hugo Lloris s'est sérieusement blessé au coude après seulement quelques minutes de jeu. Totalement fautif sur l'ouverture du score de Neal Maupay, le gardien de but de Tottenham et de l'équipe de France est lourdement retombé au sol dans sa cage sur la même action, son bras gauche pliant à l'envers de manière particulièrement violente. Visiblement sérieusement touché au coude, et placé sous oxygène par le staff médical des Spurs, Hugo Lloris a laissé sa place à Paulo Gazzaniga, le portier remplaçant du club londonien. Bien évidemment, même si personne ne connaît la gravité de la blessure du gardien tricolore, sa participation aux deux prochains matches de l'équipe de France face à l'Islance et à la Turquie est totalement exclue.