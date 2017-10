Dépassé, arrogant, pleurnichard… Ribéry prend cher au Bayern !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Ça va mal pour le Bayern Munich. Relégué à cinq points du Borussia Dortmund en Bundesliga, le club bavarois traverse une petite crise.

La preuve, l’entraîneur Carlo Ancelotti a été licencié la semaine dernière, après l’humiliation à Paris (6-2) en Ligue des Champions. Pourtant, l’Italien est loin d’être le seul responsable de ce début de saison raté. Parmi les joueurs décevants, Franck Ribéry est notamment pointé du doigt pour son niveau en baisse depuis plusieurs saisons. Ce qui ne l’empêche pas de conserver un certain ego… Du coup, l’ailier de 34 ans a eu droit à un recadrage de l’ancien défenseur munichois Markus Babbel, pas tendre avec le Français.

« Ribéry a été un joueur fantastique par le passé mais il ne l’est plus, a lâché l’Allemand pour Sky Deutschland. Cela fait deux ans qu’il n’a plus marqué en Ligue des Champions et il se croit au niveau de Messi ou Ronaldo. Ses colères sont connues et quand il n’est pas content, il va voir le président Uli Hoeness pour se plaindre. Ce n’est pas bien d’aller pleurer auprès de la direction. » Apparemment, l’ère de « Kaiser Franck » est bien terminée.