Bayern : Des grands joueurs, un grand entraîneur... Tolisso raconte l'après-OL

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, OL, Equipe de France.

Trois mois après son départ estival de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a tiré un premier bilan de ses grands débuts au Bayern Munich.

Suite à deux jolis matchs sous le maillot de l'équipe de France, contre la Bulgarie (1-0) et la Biélorussie (2-1), au cours desquels il s'est imposé dans l'entrejeu des Bleus, qualifiés pour le Mondial 2018, Corentin Tolisso a retrouvé son quotidien à Munich jeudi. Si d'un point de vue collectif, le début de saison est très compliqué puisque le Bayern a changé d'entraîneur en septembre, Jupp Heynckes ayant remplacé Carlo Ancelotti après la défaite contre le PSG en Ligue des Champions (0-3), l'ancien joueur de l'OL est satisfait de sa progression individuelle, sachant qu'il vit déjà dans la peau d'un titulaire.

« En trois mois au Bayern Munich, j'ai déjà progressé. Le fait de s'entraîner avec des grands joueurs, sous les ordres d'un grand entraîneur, cela fait progresser. En quelques mois, cela m'a permis de faire de meilleures performances. Le départ d'Ancelotti ? C'était un peu compliqué. On n'a pas eu de bons résultats. On a pris trois zéro à Paris. Les derniers mois pour le coach et le staff ont été compliqués. L'arrivée d'Heynckes ? J'ai pu discuter avec le nouvel entraîneur ce matin. Toutes les cartes seront redistribuées. Cela pourra faire du bien car on n'a pas fait un super début de saison. Je vais tout donner à l'entraînement pour être titulaire, car je pense que tout se joue à l'entraînement. Les meilleurs joueront, à moi de faire partie des meilleurs », a avoué, sur les ondes de RMC, Tolisso, qui va donc devoir redoubler d'efforts au Bayern après le départ d'Ancelotti, l'entraîneur qui l'a fait venir à Munich l'été dernier pour 41,5 ME, soit le transfert le plus coûteux de l'histoire du club allemand.