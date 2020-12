All : Thuram a dépassé les bornes, il s'excuse

Dans : Bundesliga.

Lors de la défaite de son équipe face à Hoffenheim (1-2), Marcus Thuram a été expulsé pour avoir craché au visage de Stefan Posch, un de ses adversaires du jour.

Sale après-midi pour Marcu Thuram. Au cours du match entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim, néo-international français a dérapé en crachant au visage d'un adversaire. Un geste d'autant plus inadmissible au vu du contexte actuel. Expulsé par l'arbitre de la rencontre, l'attaquant attend désormais de savoir quelle sera sa sanction, qui pourrait être une suspension de plusieurs matchs. À travers son compte Twitter, le joueur de 23 ans a tenu à s'excuser.

« Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes et qui ne doit jamais se produire. J'ai réagi à un adversaire de manière incorrecte et quelque chose s'est produit accidentellement et non intentionnellement. Je présente mes excuses à tout le monde, à Stefan Posch, à mes adversaires, à mes coéquipiers, à ma famille et à tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepte toutes les conséquences de mon geste », a fait savoir le fils de Lilian Thuram.