All : Le fiasco Tuchel, les joueurs regrettent Nagelsmann

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Arrivé en tant que véritable sauveur au Bayern Munich, Thomas Tuchel vit des premiers mois compliqués avec le club bavarois. À tel point que certains joueurs de l'effectif regrettent le départ de Julian Nagelsmann.

Éliminé de la Ligue des champions et de la coupe d'Allemagne, le Bayern Munich sous Thomas Tuchel traverse une période très mauvaise. En plus de ces éliminations, les Bavarois ont perdu la première place en Bundesliga et n'ont plus leur destin entre leurs mains. Le Borussia Dortmund, dans une meilleure dynamique, semble afin assez armé pour mettre fin à l'hégémonie munichoise en championnat qui perdure depuis 10 ans. Le départ de Julian Nagelsmann a considérablement chamboulé le club et notamment l'équipe qui ne se retrouve plus sous les ordres de Thomas Tuchel. Le 22 mai prochain, le conseil de surveillance se réunira avec la présence du patron du conseil d'administration Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic pour discuter de la saison prochaine. Deux personnalités critiquées à cause du licenciement de Julian Nagelsmann.

Les joueurs du Bayern Munich regrettent le départ de Nagelsmann

Selon les informations de Bild, certains cadres du Bayern Munich n'ont pas compris le départ de Julian Nagelsmann qui réalisait pourtant un bon passage sur le banc du club allemand. La direction bavaroise pensait libérer les joueurs en se séparant de l'ancien coach du RB Leipzig mais l'effet a été inverse. Le média allemand affirme que plusieurs joueurs étaient du côté de Nagelsmann malgré tout ce qui a été dit. Alors qu'il ne reste plus que 5 journées avant la fin de la Bundesliga, la Bayern Munich qui a un point de retard sur Dortmund doit accueillir la lanterne rouge le Hertha Berlin pour sa prochaine échéance. Déjà mis sous pression, Thomas Tuchel doit absolument se reprendre en championnat et repasser devant le rival BVB pour ne pas être menacé.