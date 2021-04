All : Accord entre Nagelsmann et le Bayern Munich

La presse allemande annonce ce lundi que le Bayern Munich et Julian Nagelsmann ont trouvé un accord pour faire du coach de Leipzig le nouvel entraîneur bavarois.

Même si le Bayern Munich et le RB Leipzig doivent encore négocier financièrement afin de finaliser cette opération, il semble désormais acquis que Julian Nagelsmann (33 ans) remplacera bien Hansi Flick, lequel a annoncé son départ du club éliminé par le PSG cette saison en Ligue des champions. Les dirigeants munichois avaient fait du jeune entraîneur allemand leur priorité numéro 1 et Bild annonce que Julian Nagelsmann a de son côté trouvé un terrain d’entente avec le Bayern Munich. Lié avec Leipzig jusqu’en juin 2023, le technicien allemand rejoindra le très probable futur champion d’Allemagne à qui il a donné du fil à retordre cette saison. Une indemnité de 25 à 30ME est évoquée pour cette opération, alors que Flick devrait de son côté prendre les commandes de l'équipe d'Allemagne après l'Euro.

Exklusive: @FCBayern and Julian Nagelsmann agree to work together in the upcoming season @BILD_Bayern