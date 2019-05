All : 29e titre pour le Bayern Munich, Ribéry et Robben buteurs !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

En dominant largement Francfort (5-1) ce samedi à l'Allianz Arena, le Bayern Munich a décroché le 29e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 7e consécutif. Et cerise sur le gâteau, Franck Ribéry et Arjen Robben, qui faisaient leurs adieux au club bavarois, ont marqué chacun un but après être tous les deux entrés en jeu de fin de rencontre. Si c'était la joie du côté du Bayern Munich, du côté de Francfort on faisait grise mine, Kevin Trapp et ses coéquipiers, longtemps en course pour un ticket en Ligue des champions, devront passer par les barrages de l'Europa League.

Si le Bayern Munich a fait sa part du boulot, cela a également été le cas pour Dortmund, qui s'est imposé 2 à 0 à M'Gladbach, privant cette formation de la Ligue des champions au profit de Leverkusen, qui décroche le dernier ticket pour la C1 en s'imposant facilement 5 à 1 à Berlin.