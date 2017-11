ESTAC : Troyes pense mériter le respect de la Ligue 1

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la victoire contre Strasbourg) : « Je suis très satisfait. C’est une victoire super importante. Il y a des virages dans la construction d’un maintien. Aujourd’hui nous devions avoir une vraie réaction, surtout face à Strasbourg. Nous avons fait un gros résultat, avec une certaine manière. Nous avons su bien gérer la supériorité numérique, ce qui n’est pas toujours évident (...) Dans des matches comme ceux-là, il faut savoir répondre présents. Le score est à notre avantage et nous permet d’améliorer notre différence de buts. C’est une très très belle soirée pour nous. Je n’ai pas revu les images de l’expulsion, je ne ferai pas de commentaires dessus, d’autant que j’étais loin de l’action. Nous avons une nouvelle fois montré de la personnalité, du caractère, du cran (...) J’ai toujours dit à mes garçons que le groupe et l’équipe étaient indissociables. Les joueurs sont des compétiteurs, mais il faut qu’ils acceptent les choix. Ils ont conscience qu’ils sont faits dans l’intérêt général. L’équipe est constituée par le staff, mais ce sont les joueurs qui confirment les choix, et ce fut chose faite ce soir. Mon équipe mérite le respect. Nous ne sommes pas juste une équipe solide et nous l’avons prouvé ce soir, nous proposons des choses. »