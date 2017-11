TFC : Imbula répond à la polémique sur sa sortie

Dans : TFC, Ligue 1.

Le Toulouse Football Club a le mérite de faire des paris lors du marché des transferts. Rapatrier Andy Delort du Mexique, aller chercher Corentin Jean à Monaco, conserver ses jeunes prometteurs malgré les offres, Olivier Sadran a tenté des coups, et notamment celui de faire revivre Giannelli Imbula, prêté par Stoke City pour se relancer en France. L’ancien joueur de Marseille et de Guingamp est toutefois bien loin de sa saison sous Bielsa, qui lui avait permis d’être grassement vendu au FC Porto. Le week-end dernier face à Metz, l’ancien international espoirs a touché le fond. Auteur d’une prestation décevante, le milieu de terrain a été remplacé logiquement en cours de jeu. Mais alors que son équipe n’arrivait pas à faire la différence face à une formation lorraine à 10, Imbula a pris tout son temps pour sortir, marchant tranquillement jusqu’à franchir enfin la ligne de touche. Le natif de Belgique a pris cher sur les réseaux sociaux, certains supporters n’en pouvant déjà plus de sa nonchalance. Le joueur s’est senti obligé de réagir, mettant cette sortie au ralenti sous le coup de la déception.

« Très déçu du résultat, et concernant ma sortie, j'étais tout simplement déçu de ma performance. Ce n'était en aucun cas un manque de respect envers le club, le staff, les joueurs et les supporters qui m'ont très bien accueilli depuis mon arrivée », a expliqué Giannelli Imbula, qui a toutefois manqué une belle occasion de se faire discret, alors que ses performances ne sont pas au rendez-vous.