TFC : « Contre le Real, le PSG devra un peu plus mettre l’accélérateur »

Dans : TFC, Ligue 1, PSG, Ligue des Champions.

Mickaël Debève, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-1) : « Le PSG a été efficace. On savait qu’il fallait résister le plus longtemps possible. Malheureusement, c’est un coup du sort de prendre ce but contré. Paris a vraiment un fort potentiel offensif, aujourd’hui on a réussi à les contrer jusqu’à un certain moment, et après on aurait dû être efficace sur le plan offensif, mais on est tombés sur un très bon Paris. Contre le Real, le PSG devra un peu plus mettre l’accélérateur, car aujourd’hui, ils ont plutôt été dans une gestion. Ce sera un tout autre match, je pense sincèrement que Paris a vraiment les armes offensives et collectives pour faire un gros match contre le Real et se qualifier », a-t-il lancé sur Canal+.