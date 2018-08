Officiel : Lamine Koné prêté à Strasbourg avec option d'achat

Dans : RCSA, Mercato, Ligue 1.

Le RC Strasbourg a annoncé mercredi soir avoir obtenu de Sunderland le prêt avec option d'achat de Lamine Koné. L'ancien défenseur de Lorient revient en France deux ans et demi après avoir quitté le club breton pour la formation anglaise. « Je suis très heureux de venir à Strasbourg en Ligue 1. J’espère jouer le rôle qu’on attend de moi et me relancer avec mon nouveau club. J’ai été séduit par le discours enthousiaste de l’entraîneur, Thierry Laurey. Je sais aussi qu’il y a une ambiance incroyable au stade de la Meinau. J’ai hâte d’y être », a confié Lamine Koné après avoir signé son nouveau contrat avec le club alsacien.