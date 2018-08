L1 : Kawashima signe à Strasbourg

Dans : RCSA, Mercato, Ligue 1.

Le RC Strasbourg a annoncé mercredi soir la signature de Eiji Kawashima, le gardien de but japonais de 35 ans laissé libre par Metz en fin de saison passée.

« Le gardien de but international japonais Eiji Kawashima (35 ans, 1,85 m, 74 kilos) s’est engagé pour une saison en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace. Il complète, à ce poste, un effectif qui comprend déjà Matz Sels et Bingourou Kamara », précise, dans un communiqué le club alsacien. « Je suis heureux et fier de signer au Racing. C’est un club historique, l’ambiance au stade de la Meinau est extraordinaire et Strasbourg est une ville magnifique, que ma famille adore », commente, sur le site du RCSA, le portier japonais.