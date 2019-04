Officiel : William Saliba prolonge jusqu'en 2023 à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Comme annoncé lundi soir, William Saliba a prolongé son contrat en faveur de l’AS Saint-Etienne, en dépit de l’intérêt de plusieurs cadors européens. En effet, le club forézien a officialisé la bonne nouvelle ce mardi, en fin d’après-midi. Le jeune défenseur de 18 ans est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2023.

« Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec l'ASSE, mon club formateur. Je remercie tous mes formateurs et toutes les personnes qui ont contribué à mon évolution au sein du club. Depuis le début de la saison, j'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec un groupe et un staff de qualité, ce qui me permet de progresser rapidement. Je veux rester concentré, la tête sur les épaules, et continuer de travailler. Je n'ai encore rien fait et j'ai tout à prouver. La fin de saison sera excitante à vivre et j'ai hâte d'y participer » a confié le défenseur stéphanois sur le site officiel du club.