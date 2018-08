Officiel : Kolodziejczak prêté avec option d'achat à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Comme cela était annoncé, l'AS Saint-Etienne et les Tigres de Monterrey ont finalisé un accord durant la nuit et ce mercredi matin l'ASSE a officialisé la venue sous forme de prêt avec option de Timothée Kolodziejczak. Agé de 26 ans, l'ancien défenseur de Lyon et Nice, passé ensuite par Séville et M'Gladbach, avait rejoint André-Pierre Gignac au Mexique en septembre 2017.

« Je suis très heureux de signer à l'AS Saint-Etienne et de m'entraîner avec le groupe. L'ASSE est un grand club. J'espère écrire une nouvelle page d'histoire avec une équipe qui compte sur le soutien d'un public extraordinaire. J'espère enchaîner les matches et réussir de grandes performances avec les Verts », s'est réjoui, via le site de l'AS Saint-Etienne, Timothée Kolodziejczak.