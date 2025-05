L'ASSE a déjà trouvé le remplaçant de Stassin

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Un an après sa remontée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne va de nouveau devoir évoluer à l'échelon inférieur. Les Verts sont relégués en Ligue 2 suite à leur défaite contre Toulouse ce samedi soir.

L'AS Saint-Etienne va de nouveau devoir se dépatouiller en Ligue 2 pour avoir une chance de remonter le plus vite possible dans l'élite du foot français. Le club stéphanois savait que son retour en Ligue 1 serait difficile mais sans doute pas autant. Qui plus est avec son nouveau projet ambitieux. Lors de l'intersaison qui arrive, la direction devra être habile, compensant les départs avec des arrivées qui apporteront pour viser la montée. Sauf rebondissement, Lucas Stassin ne restera pas à Saint-Etienne. L'attaquant belge a réalisé une grosse saison et a logiquement attiré l'oeil de pas mal d'équipes européennes. Stassin pourrait même rapporter entre 15 et 20 millions d'euros aux Verts. Des Verts qui ont déjà en tête le nom de son remplaçant.

L'AS Saint-Etienne prépare déjà ses arrières

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Timothé Nkada Zogo (@zogo4real)

Selon les informations de Jeunes Footeux, Timothé Nkada est en effet très apprécié par l'ASSE. L'attaquant a brillé cette saison sous les couleurs de Rodez, inscrivant 17 buts et délivrant 5 passes décisives en Ligue 2. Si la concurrence sera forte pour Nkada, les Stéphanois auront les moyens de s'offrir le natif de Lille en cas de vente de Lucas Stassin. Le joueur de 25 ans est estimé à quelque 2 millions d'euros par Rodez. Nkada pourrait beaucoup apporter à Saint-Etienne dans sa connaissance de la Ligue 2. Pour rappel, il était présent dans le onze type de l'année en Ligue 2 lors des derniers Trophées UNFP. Signer à Saint-Etienne serait aussi une belle promotion pour le joueur ruthénois, surtout avec dans la tête la possibilité d'évoluer un jour dans l'élite. Mais on n'y est pas encore.