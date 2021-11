Caïazzo et l'ASSE, adieu la vente pour garder son boulot

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L’AS Saint-Étienne est en vente depuis plusieurs mois. Le processus n’est toujours pas abouti malgré des offres qui se sont succédées. Pour la légende des Verts, Jean-Michel Larqué, la responsabilité est surtout celle du président du conseil de surveillance du club.

L’AS Saint-Étienne espère prendre un nouveau départ et renouer avec des ambitions plus conformes au palmarès du club aux 10 sacres nationaux. Pour ce faire, l’ASSE a été mise en vente en avril 2021 par le duo dirigeant du club depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Un processus de vente qui est toujours d’actualité sept mois plus tard, malgré des offres venues notamment du prince héritier cambodgien Norodom Ravichak. Plus récemment, un duo composé de Mathieu Bodmer et de Jean-Michel Roussier est aussi venu se manifester dans la Loire. Sans résultat pour le moment. L’ancien capitaine du club et consultant RMC, Jean-Michel Larqué, n’a pas l’habitude de mâcher ses mots, surtout concernant son club de cœur. Pour lui, le coupable est tout désigné.

Un poste à la Ligue en jeu pour Caïazzo

Jean-Michel Larqué vise en priorité Bernard Caïazzo, l’un des deux éléments de la direction bicéphale de l’ASSE. Pour lui, l’actuel président du conseil de surveillance du club forézien, retarde la vente du club par ses envies financières et ses ambitions politiques. « Il est évident que lui, aujourd’hui, veut faire de l’argent sur la vente. Non seulement il veut faire de l’argent, mais il veut en plus garder des prérogatives. Je pense que Jean-Michel Roussier n’est pas bien vu parce que si son projet l’emporte, Roussier va entrer à la Ligue. Et aux dépens de qui ? De Caïazzo. Il voudrait faire de l’argent et garder le trône. Et pendant ce temps, le club coule. Je pense qu’il y a des torts partagés, mais celui qui bloque tout aujourd’hui, c’est Caïazzo. C’est clair. Il a envie de garder son poste à la Ligue, et continuer de briller là-bas. », a t-il expliqué. Une vente qui apparaît de plus en plus nécessaire pour donner un nouvel élan au 19 de Ligue 1, englué en deuxième partie de classement depuis plusieurs saisons.