ASSE : Saint-Etienne à l'affût d’un coup surprise au mercato

Comme dans la majorité des clubs de Ligue 1, le mercato hivernal est très calme à Saint-Etienne avec seulement un départ et aucune arrivée.

Les Verts ont enregistré le départ de Robert Beric, transféré au Chicago Fire pour 2 ME… et c’est tout. La colonne « arrivées » est toujours vide, et il y a de grandes chances que cela reste ainsi jusqu’au 31 janvier. Toutefois, Claude Puel reste optimiste et en conférence de presse, il n’a pas écarté à 100 % l’hypothèse de voir une recrue surprise poser ses valises à Geoffroy Guichard d’ici la fin du mercato hivernal.

« Le groupe peut encore évoluer. Comme je l'ai déjà dit, des joueurs peuvent regarder pour avoir plus de temps de jeu ailleurs. Concernant les arrivées, je le redis : on n'a pas de marge, notamment financière. Comme beaucoup d'autres clubs, on reste à l'affût d'opportunités, mais on reste concentrés sur notre groupe actuel. Pour certains postes, cela risque d'être tendu car cet effectif n'a pas été équilibré au départ. C'est comme ça et on doit s'adapter » a indiqué Claude Puel, lequel va par ailleurs bénéficier d’un groupe totalement régénéré face à Nîmes samedi avec de nombreux retours de blessure. « Cela donne beaucoup plus de justesse et de qualité dans nos entraînements. Ces retours profitent à tout le monde. On sent tout un groupe qui enclenche, porté vers l'avant ». 15e de L1, Claude Puel reste optimiste…