ASSE : Les 80.000 billets virtuels du Stade de France bientôt vendus

L'ASSE a décidé de vendre pour 1 euro une place virtuelle pour la finale de Coupe de France contre le PSG dans le cadre d'une collecte pour le CHU de Saint-Etienne. Le Stade de France est presque plein.

Afin de venir en aide aux chercheurs du CHU de Saint-Etienne, qui oeuvrent contre le coronavirus, l’ASSE a récemment lancé une opération très originale. Il s’agit de vendre pour 1 euro une place virtuelle pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, qui devait se jouer le 25 avril, mais dont le report sine die a été annoncé par la FFF. L’AS Saint-Etienne a bien entendu précisé que ces tickets virtuels ne donnaient évidemment pas accès au Stade de France lorsque la finale sera jouée, mais cela n’a pas empêché les supporters des Verts de participer avec force à cette généreuse opération.

Ce lundi matin, ce sont près de 75.000 tickets, donc 75.000 euros, qui ont été réunis pour cette noble cause, sur les 80.000 disponibles. L’ASSE a déjà prévenu que si le Stade de France affichait complet, une deuxième opération serait lancée avec pour but de remplir une deuxième fois l’enceinte dionysienne et pourquoi pas un troisième si le Peuple Vert était toujours aussi généreux.