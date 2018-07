ASSE : L’étonnant deal qui peut faire partir M'Vila

Dans : ASSE, Mercato.

Revenu en Ligue 1 avec réussite l’hiver dernier, Yann M’Vila fait partie de ces joueurs qui ont permis le redressement des Verts, et sur lesquels Jean-Louis Gasset compte pour la saison prochaine.

Mais la situation n’est pas si limpide que cela. Le milieu de terrain a effectué un gros effort financier pour signer dans le Forez, et possède donc officiellement encore un an de contrat. Néanmoins, dans une entente avec ses dirigeants, il a été convenu que l’ASSE ne s’opposerait pas à son départ sans aucune rémunération de transfert s’il recevait une belle proposition annonce Le Progrès. Un accord valable jusqu’au 31 juillet.

Après cette date, aucun départ ne sera envisagé, pour ne pas perturber l’effectif des Verts, et il honorera donc son contrat pour une saison supplémentaire. Une situation pas forcément connue de tous, et qui pourrait attirer du monde sachant que M’Vila sort d’une très belle demi-saison avec l’ASSE. Fulham, Crystal Palace et un club chinois sont récemment venus aux renseignements. Le danger guette donc pour Saint-Etienne, qui a déjà du mal à recruter et parvenir à dessiner le visage de son équipe pour la saison à venir, et aurait certainement des difficultés à se remettre du départ d’une bonne pioche de l’hiver dernier.