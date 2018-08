ASSE : Gasset vise un buteur qu'il connait bien !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Mercredi, Jean-Louis Gasset a vu un renfort débarquer en défense centrale en la personne de Timothée Kolodziejczak.

Désormais, le coach des Verts veut un ou deux joueurs offensifs. Dans cette optique, Rémy Cabella est la priorité de l’ASSE. Mais il pourrait aussi y avoir du renfort au poste d’avant-centre, selon But football Club. A une condition : que Loïs Diony ou Robert Beric trouve un point de chute. Si tel était le cas, alors Jean-Louis Gasset aimerait beaucoup récupérer un joueur qu’il a eu sous ses ordres à Montpellier…

En effet, l’ex-entraîneur du MHSC apprécierait beaucoup le profil d’Isaac Mbenza. Le Belge de 22 ans a inscrit 11 buts en 54 matchs de Ligue 1 dans sa carrière. Et s’il est encore très perfectible, Jean-Louis Gasset connaît son potentiel. Reste à savoir le prix que les dirigeants de Montpellier réclameraient pour celui qui était loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Michel der Zakarian la saison dernière. Reste que pour l’heure, Loïs Diony et Robert Beric ne croulent pas sous les propositions. Et selon But, c’est le premier cité qui aurait l’avantage pour débuter dans la peau d’un titulaire.