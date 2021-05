ASSE : Claude Puel écoeuré par ce projet

Dans : ASSE.

La Ligue de Football Professionnel, soutenue par plusieurs clubs, envisage de faire passer la Ligue 1 à 18 clubs. Une idée qui scandalise l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.

Le championnat de Ligue 1 est acharné comme jamais cette saison, et personne ne peut dire qui décrochera Hexagoal alors qu’il reste encore quatre journées. Mais du côté de la LFP, soutenu par plusieurs dirigeants, on s’apprête à imposer un passage à une L1 à 18 clubs, histoire de répondre aux exigences d’un possible diffuseur, mais surtout de se partager le gâteau des droits TV avec deux clubs de moins. Inutile d’essayer de faire croire que les clubs veulent cette réduction de la Ligue 1 pour assurer des jours meilleurs sur la scène européenne, il faut surtout sauver son petit business. Interrogé sur ce sujet de la L1 à 18 clubs, Claude Puel n’a pas été tendre. Pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, cette décision qui devrait être officialisée dans un mois est purement scandaleuse.

Claude Puel n’est pas tendre envers ceux qui poussent très fort pour obtenir que deux clubs quittent le championnat de Ligue 1. « Je trouve cette réforme regrettable. Je sais qu’une majorité de coachs sont contre. C’est un passage en force voulu par une élite et des gens qui se disent : « Comme il y a des clubs en difficulté, on réduit le gâteau et il y en aura plus pour chacun ». Est-ce que cela va nous permettre d’aller concurrencer les quatre autres ligues ? Non. Ils ne se posent pas la question de ce qui serait intéressant pour notre football. Cela m’ennuie profondément, pour ne pas dire plus », a très fermement expliqué le technicien des Verts, qui estime qu’un front commun doit être fait afin de faire changer ceux qui prendront la décision. On l’a vu avec la Super Ligue, les supporters peuvent influencer les instances du football, alors Claude Puel ne veut pas abdiquer.