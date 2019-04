ASSE : Cette vente surprise à 30 ME peut encore scotcher tout le monde

Dans : ASSE, Mercato.

C’est très clairement la révélation de cette deuxième partie de saison à l’AS Saint-Etienne, et cela fait la fierté logique du club et de ses supporters.

Et cela devrait durer puisque William Saliba est attendu ce mardi au siège du club pour y signer sa prolongation de contrat. Celui-ci l’emmènera jusqu’en juin 2023 et verra son salaire franchir rapidement un cap en fonction du nombre de matchs disputés. Un deal gagnant-gagnant, puisqu’il permet au joueur de voir son nouveau statut sur le terrain être validé par une belle augmentation, et surtout à l’ASSE de repousser les avances des clubs européens déjà à l’affût du très prometteur, solide et serein défenseur central de 18 ans.

Du moins ce serait le déroulement logique des opérations pour un élément qui ne fait que découvrir la Ligue 1. Mais ce mardi, L’Equipe affirme que son transfert est toujours envisageable pour cet été. Car sa valeur grimpe en flèche, et il pourrait être difficile pour les Verts de repousser des offres approchant les 30 ME. Le club du Forez garde en tout cas toutes les options ouvertes, et les dirigeants ont déjà montré par le passé, avec Kurt Zouma par exemple, qu’ils pouvaient libérer rapidement un jeune joueur si l’offre en valait le coup. Une énorme rentrée d'argent, qui pourrait toutefois être difficile à digérer pour les fans.