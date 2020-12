ASSE : Bouanga ne marque plus, il respecte la consigne de Puel

Dans : ASSE.

Meilleur buteur des Verts la saison dernière, Denis Bouanga est moins décisif avec Saint-Etienne depuis la reprise du championnat.

Et pour preuve, l’international gabonais de l’ASSE n’a inscrit que deux buts depuis le début de la saison, un bien maigre bilan pour un joueur de sa qualité. Malheureusement, l’ex-attaquant de Nîmes subit les conséquences du début de saison catastrophique de Saint-Etienne, qui pointe à 15e place du classement. Présent en conférence de presse avant le match face à Angers en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Denis Bouanga a confirmé que son rendement personnel était impacté par les performances collectives de l’ASSE. Il n’est toutefois pas question de se plaindre pour Bouanga, bien conscient que son équipe est dans le dur et que la priorité est avant tout de réaliser les efforts collectifs afin de redresser la pente.

« On a tous le même objectif : ne pas prendre de but, être solide défensivement, être un bloc, avant de penser à autre chose. Ça me fait chier à chaque fois de ne pas marquer, de ne pas être efficace mais je préfère aider le collectif avant de penser à moi-même, donc je défends comme un chien. Quand l'occasion arrivera, j'essaierai de la mettre dedans, mais je n'ai pas du tout perdu la confiance » a tenu à expliquer Denis Bouanga, lequel cherchera à tout prix à marquer face à Angers afin de relancer l’ASSE dans ce championnat de Ligue 1. Car après un début en fanfare avec notamment une victoire au Vélodrome, la seule défaite de l’OM en Ligue 1, Saint-Etienne a enchaîné les défaites. Et si l’hémorragie a été stoppée grâce à deux matchs nuls contre Lille puis Dijon, il est maintenant question de retrouver le chemin de la victoire pour l’équipe de Claude Puel.