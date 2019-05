SRFC : Une short-list XXL avec Koscielny, Rennes va frapper fort

Dans : Rennes, Monaco, Mercato.

Sur le point de perdre Edson Mexer en fin de contrat, le Stade Rennais a bien l’intention de le remplacer. Et pas par n’importe qui.

A l’image du dossier Hatem Ben Arfa l’année dernière, le club breton veut frapper un grand coup sur le marché des transferts. L’objectif est d’attirer le nouveau taulier de la défense, indique le journal L’Equipe, qui croit savoir que la direction a dressé une liste de cibles de ce calibre. Un casting où l’on retrouverait notamment le Français Laurent Koscielny (33 ans) ! En effet, Rennes aurait pris des renseignements sur la situation du défenseur central d’Arsenal.

Sous contrat jusqu’en 2020, l’ancien Lorientais n’a plus de nouvelles de ses supérieurs alors qu’ils avaient entamé des discussions en vue d’une prolongation. Après neuf saisons à Londres, ça sent le départ pour le Gunner, d’autant que ses prétendants sont nombreux. Hormis Rennes, l’AS Monaco et le Milan AC seraient également sur le coup. Mais c’est surtout le Bayer Leverkusen qui se montrerait actif pour Koscielny, avec l’argument d’une participation à la prochaine Ligue des Champions. C'est donc loin d'être fait pour le Stade Rennais.