SRFC : Létang fait jouer ses relations au PSG pour le mercato

Dans : Rennes, PSG, Mercato.

Qualifié pour les seizièmes de finale de l’Europa League, le Stade Rennais peut se permettre de compléter son effectif.

Outre la recherche d’un latéral gauche, pour compenser le possible départ de Ramy Bensebaini, le club breton pourrait renforcer son entrejeu cet hiver. Et pourquoi ne pas piocher dans le groupe du Paris Saint-Germain ? En effet, les Rouge et Noir feraient partie des formations de Ligue 1 intéressées par Yacine Adli (18 ans), révèle Paris United. Et sur ce dossier, Rennes possède un avantage par rapport à la concurrence puisque son président Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG, était aussi l’agent du milieu de terrain.

Autant dire que son répertoire facilite les discussions pour l’international U20 français qui, malgré sa belle cote au Camp des Loges, n’a pas disputé le moindre match avec l’équipe première. D’où la volonté du PSG de le prêter. Rappelons que le club de la capitale s’était démené pour obtenir la signature de son premier contrat professionnel en juillet dernier, alors qu’Adli était proche de rejoindre Unai Emery chez les Gunners d’Arsenal.