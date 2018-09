SRFC : Ben Arfa présenté avant Rennes-Bordeaux ? Létang y pense très fort

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, PSG.

Olivier Létang participait ce samedi midi à la conférence de presse de présentation de M'Baye Niang, mais le président du Stade Rennais a forcément été interrogé sur l'éventuelle signature d'Hatem Ben Arfa dans les prochaines heures. D'une prudence absolue, le responsable du club breton a tout de même reconnu que la présentation de Ben Arfa pourrait intervenir dimanche avant la rencontre contre Bordeaux à 17h.

« J’espère que demain dimanche nous pourrons présenter au Roazhon Park une dernière recrue (...) Rien n’est décidé à l’heure où je parle mais les choses avancent dans le bon sens. Hatem Ben Arfa est sensible à notre projet et j’ai bon espoir pour qu’on puisse présenter un nouveau joueur à nos supporters demain contre Bordeaux. L’issue est maintenant très proche », a confié Olivier Létang, qui a admis qu'il ne pouvait pas annoncer officiellement la venue de Ben Arfa à 100% tant le dossier a été complexe à mener. Selon les rumeurs, l'ancien joueur du PSG devrait arriver d'ici quelques heures à Rennes pour signer son contrat et il pourrait faire ses grands débuts avec Rennes contre...le Paris Saint-Germain dans deux semaines. Quoi qu'il en soit, une conférence de presse est déjà annoncée dimanche à midi. A priori, ce sera donc pour annoncer la venue d'Hatem Ben Arfa.