Rennes ‍: Ce flop attend le verdict de Beye pour partir

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le Stade Rennais compte dégraisser son effectif cet été pour relancer un nouveau cycle. Après une saison très compliquée en Ligue 1, les Bretons veulent se débarrasser de plusieurs joueurs. C’est le cas de Kyogo Furuhashi. Le joueur japonais attend un petit peu avant de trancher son avenir.

Seulement six petites apparitions à Rennes depuis son arrivée. Kyogo Furuhashi est ce que l'on peut appeler une erreur de casting pour les Bretons. Une de plus dans cette saison moribonde pour le Stade Rennais. Le club a connu un exercice 2024/2025 difficile en Ligue 1 et cherche à se relancer sous la houlette d’Habib Beye. Le technicien français veut remodeler l’effectif actuel, certains départs sont donc à prévoir en plus de ceux déjà officialisés. Dans cette liste, il pourrait y figurer Kyogo Furuhashi. Mais le joueur japonais patiente. L’ancien du Celtic veut savoir si les Bretons lui donneront une nouvelle chance avant de trancher son avenir.

Furuhashi : partir ou rester ?

Arrivé du Celtic à l’hiver contre 10 millions d’euros, Kyogo Furuhashi était une demande de Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin a été remercié quelques semaines plus tard et l’international japonais (23 sélections) a été mis au placard. Selon Football Insider, Kyogo Furuhashi ne sait pas encore s’il restera du côté du Roazhon Park la saison prochaine. « L'attaquant aurait changé d'avis, mais des sources affirment qu'il attendra de voir s'il est réintégré pendant la pré-saison avant de décider de son avenir, » précise le média britannique. Le Celtic et Bournemouth sont intéressés pour récupérer l’attaquant de 30 ans. Seul lui a son destin entre ses mains. Cependant, son ancien club, le Celtic n’a pas envie de payer 10 millions d’euros, somme pour laquelle Kyogo Furuhashi a quitté l’Écosse cet hiver.