Mercato : Nayef Aguerd quitte Dijon et signe à Rennes

Dans : Rennes.

Le Stade Rennais officialise ce vendredi la signature du défenseur international marocain Nayef Aguerd.

« Le Stade Rennais F.C. et le Dijon Football Côte-d'Or ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur central marocain Nayef Aguerd, qui s’est engagé jusqu’en 2024. Après avoir passé les tests médicaux avec succès, Nayef Aguerd vient renforcer la défense Rouge et Noir. Âgé de 24 ans, l’international marocain (2 sélections) arrive en provenance du DFCO avec qui il a disputé 24 rencontre de Ligue 1 en deux saisons. Avant de rejoindre Dijon en 2018, le gaucher évoluait au FUS de Rabat (Maroc). Avec le club marocain, Nayef Aguerd a notamment remporté la Coupe du Trône en 2014 et le championnat en 2016 », précise le Stade Rennais dans un communiqué.