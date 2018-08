L1 : Morgan Amalfitano quitte le Stade Rennais à l'amiable

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Stade Rennais a annoncé ce jeudi soir le départ immédiat de Morgan Amalfitano. « Le StadeRennais F.C. et Morgan Amalfitano ont résilié d’un commun accord le contrat qui les liaient à compter de ce jour. Le club remercie Morgan et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique le club breton sans en dire plus sur la destination future de celui qui était arrivé libre de tout contrat en février 2017 après un bref passage à Lille.