Wijnaldum avoue son terrible coup au moral après le PSG

Par Mehdi Lunay

Gravement blessé avec l'AS Rome, Georginio Wijnaldum est resté très silencieux depuis cet incident. Toutefois, le joueur prêté par le PSG a enfin réussi à prendre la parole après plusieurs semaines difficiles psychologiquement.

Parmi tous les indésirables prêtés ou lâchés par le PSG cet été, Georginio Wijnaldum est loin d'être le plus à la fête et pour cause. Aussitôt arrivé à l'AS Rome, le Néerlandais a vu sa trajectoire se briser nette en même temps que son tibia. La fracture de cet os a eu lieu à l'entraînement après seulement un match disputé sous ses nouvelles couleurs. De quoi l'éloigner des terrains de Serie A pendant cinq mois et de ceux du Mondial au Qatar définitivement. Un épisode qui a profondément affecté le moral du joueur batave comme il l'a révélé ce mardi.

Fin du silence pour Wijnaldum qui remercie les fans romains

Après plusieurs semaines d'un silence complet, le milieu prêté par le PSG a enfin donné son ressenti via ses réseaux sociaux personnels, en particulier Instagram. Au moyen d'un message vidéo et d'un texte court, il a tenu à remercier les supporters romains de leur soutien et à s'excuser de son silence. Un mutisme lié au traumatisme psychologique de sa grave blessure.

« Je n'ai pas réagi après ma blessure parce que j'étais vraiment ému et triste face à la situation autour de ma blessure. Je veux dire désolé pour ça. Je suis dans un très bon endroit maintenant, j'accepte la situation telle qu'elle est et c'est pourquoi je peux maintenant me donner à 100% dans ma rééducation. Je tiens vraiment à remercier les supporters de la Roma pour votre soutien, cela me donne l’énergie de revenir aussi vite que possible. Je sais que c'est difficile pour vous aussi, car je viens de rejoindre le club, et que vous aviez de très gros espoirs pour la saison, mais il y a encore le temps », a t-il exprimé devant la caméra. En effet, Wijnaldum peut encore revenir pour la seconde partie de saison et aider les Giallorossi dans leur quête d'une place en Ligue des champions au minimum.