« ‍Voir le PSG gagner serait bénéfique pour le foot ‍», une star trahit Arsenal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 48 heures de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG, les champions de France suscitent une énorme attente, et pas seulement en France. En Angleterre, Paris fait saliver de plaisir.

La Premier League a déjà pris cher contre le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions puisque le PSG a battu Manchester City dans la première phase, avant d'éliminer Liverpool et Aston Villa. Alors que c'est désormais Arsenal qui arrive sur la route des hommes de Luis Enrique, même de l'autre côté de la Manche, ils sont nombreux à espérer que cette fois le club français ira au bout. Car en décidant de se séparer de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a envoyé un bon signal. Et Jamie Carragher, légendaire défenseur des Reds et à présent consultant vedette, avec Thierry Henry, de Champions League Today » sur CBS, de dire tout le bien qu'il pensait du Paris Saint-Germain.

La France domine le foot international, le PSG doit l'imiter

S'exprimant dans L'Equipe, l'ancien footballeur vedette dit pourquoi il a décidé de supporter le PSG dans cette édition 2024-2025 de la Ligue des champions, une compétition que la France n'a plus gagné depuis la victoire de l'OM contre l'AC Milan en 1993. « Il serait temps que la France gagne une nouvelle Ligue des champions, non ? Elle domine tellement le football international mais est si faible en Ligue des champions. Voir le PSG la gagner cette saison serait vraiment bénéfique pour le foot. Ce club a essayé de la remporter avec Neymar, (Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé... Ce serait une belle histoire de le voir la gagner avec une vraie équipe », avoue Jamie Carragher, qui estime que parler de la Ligue 1 comme de la farmer league est juste une expression née sur les réseaux sociaux, mais qui ne reflète pas la réalité des terrains.

Probably the Best champions League pundits of All time🎯🤝

Kate Abdo, Thierry Henry, Micah Richards and the Liverpool flop Jamie Carragher 😂⤵️pic.twitter.com/L6ZL77RTXf — Mancunian (@UTDXMancunian) April 4, 2025

Et pour mettre un terme au débat sur le niveau du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions, alors que certains estiment que les champions de France sont plutôt heureux d'être qualifiés pour les demi-finales, Jamie Carragher a un argument. « Finalement, le PSG est peut-être la meilleure équipe de cette saison », concède celui qui est devenu également une star sur X avec des séquences mythiques sur CBS avec Titi Henry et Micah Richards dans l'émission présentée par Kate Abdo.