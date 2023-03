Verratti vendu à la Juventus, l'incroyable rumeur !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG va vivre un mercato estival mouvementé. Et beaucoup de joueurs pourraient être concernés par des transactions éventuelles...

Le PSG déçoit encore cette saison. Malgré les arrivées l'été dernier de Christophe Galtier et de Luis Campos, les résultats sportifs ne suivent pas. Pire, le jeu n'est pas au rendez-vous et certains choix sont vivement critiqués. L'été prochain, pas mal de changements auront lieu dans la capitale. Et des joueurs phares pourraient prendre la porte. Cela pourrait concerner Sergio Ramos et Leo Messi, tous les deux en fin de de contrat. Aussi, Kylian Mbappé pourrait continuer d'alimenter les rumeurs d'une arrivée au Real Madrid. Et puis, des surprises ne sont pas à écarter. Parmi les joueurs qui déçoivent cette saison : Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti. Et certains en Italie pensent que les deux Transalpins pourraient faire leur retour au pays.

Verratti, un départ surprise au mercato ?

📸 - Huge mistake from Verratti leading to the opening goal. pic.twitter.com/ioBSlLbJI6 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) March 8, 2023

Selon Tutto Mercato, le PSG réfléchit à faire quelques grands mouvements l'été prochain. S'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, Verratti pourrait faire les frais des critiques dont il fait l'objet. Le média se demande s'il n'est pas venu le temps pour le milieu de terrain de retourner en Italie, là où la Juve garde un oeil très attentif à son profil. La Vieille Dame tourne autour de Verratti depuis quelques saisons déjà et pourrait être tentée de passer à l'action. Mais les différentes affaires au tour de la Juve et le montant qu'il faudra débourser pour recruter Verratti au PSG ont de quoi refroidir les spéculations. Reste à savoir maintenant aussi si les champions de France seraient ouverts à tourner la page Verratti, présent depuis près de 10 ans à Paris. Un renouvellement total pourrait être décidé même si pour l'heure, QSI réfléchit toujours à quelle direction donner à son projet. A noter que Tutto Mercato parle aussi d'un possible transfert concernant Donnarumma. Mais concernant le portier, ce serait plus des envies personnelles de retourner en Italie qu'un désir du PSG de le vendre. Les fans franciliens vont devoir s'y faire, aucun joueur ne devrait être épargné niveau rumeurs l'été prochain lors du mercato.