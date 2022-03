Real-Barça, la honte, c'est pour le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les supporters parisiens nourrissent beaucoup de regrets après l'élimination face au Real Madrid en ligue des champions. Un match que le PSG maîtrisait et devait gagner. Le Clasico largement remporté par le Barça dimanche a encore renforcé cette impression.

En avril prochain, huit clubs seront encore en lice pour se disputer la Ligue des champions. Le PSG aurait voulu être parmi eux et pense sans doute qu'il devait y être. Il faut dire que certaines équipes rescapées semblent dans les cordes des Parisiens, dont notamment le Real Madrid tombeur du club en huitièmes de finale. Une élimination frustrante que les supporters ont du mal à digérer tant leur équipe a été supérieure pendant au moins trois des quatre mi-temps de la double confrontation. Pour remuer encore le couteau dans la plaie parisienne, le Real Madrid a montré dimanche qu'il était bien loin d'être un foudre de guerre en ce moment.

Rothen se demande comment le PSG a pu perdre face à ce Real

En effet, lors du Clasico face au FC Barcelone, le Real Madrid a été humilié sur sa pelouse de Bernabeu face aux Catalans. Une défaite 0-4 entérinée dès la 53e minute face au troisième de Liga, 12 points derrière lui et souvent critiqué cette saison. Sans Karim Benzema certes, cette équipe madrilène a montré toutes ses limites et cela rend l'élimination du PSG encore plus incompréhensible. Jérôme Rothen n'a pas été tendre avec l'équipe merengue sur l'antenne de RMC pour son émission Rothen s'enflamme.

🗣💬 "Je n'ai pas attendu le Clasico pour me rendre compte que le Real Madrid n'est plus celui de Zidane. Pour moi, il ne fait pas partie des huit meilleures équipes européennes." @RothenJerome donne son avis sur le niveau actuel de l'équipe d'Ancelotti. #RMClive pic.twitter.com/anOJekQUmi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 22, 2022

« J’ai pas attendu de regarder le Clasico dimanche pour me rendre compte que le Real n’est pas l’équipe qui déroulait son football et dominait l’Europe avec Zidane. Il y a des lacunes, des joueurs vieillissants. Il y a une équipe qui fonctionne avec Karim Benzema comme lors du match retour face au PSG et une sans. Karim il résout les problèmes de créativité dans cette équipe-là. En face, il y avait un Barça, un vrai adversaire de qualité comme était le PSG pendant une mi-temps. Je pense que contre Chelsea, ça va être très dur en quarts de finale. Même avant le match face au PSG, le Real ne faisait pas partie des huit meilleures équipes européennes. Tout le monde s’en rend compte même son président. Il veut recruter Mbappé, Haaland, tout le monde, pour redynamiser cette équipe », a t-il développé. Avec un PSG en pleine implosion et un Real déclinant, le choix de Kylian Mbappé pour la saison prochaine ne paraît pas si évident sur le papier.