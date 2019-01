PSG : Weigl veut être l’Elu, il fonce vers Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Le forcing du Paris Saint-Germain et le désir de Julian Weigl de changer d’air pourraient bien enfin décanter le dossier du milieu de terrain recherché cet hiver.

En effet, Le Parisien confirme ce vendredi le rapprochement effectué entre les deux clubs au sujet du transfert du joueur, suivi par le PSG dès l’été dernier, à un tarif qui était alors bien différent. Mais depuis, Lucien Favre ne fait plus autant confiance au milieu de 23 ans, et l’international allemand a clairement perdu du temps de jeu. Au point qu’il a désormais pris sa décision puisqu’il estime que ses chances de disputer la Ligue des Champions sont plus grandes avec le Paris Saint-Germain qu’avec Dortmund.

En plus de cela, l’idée de travailler à nouveau avec Thomas Tuchel lui garantit une certaine proximité, et probablement un rebond intéressant pour sa carrière. L’exemple de Julian Draxler, joueur du banc beaucoup plus utilisé depuis le changement d’entraineur, a certainement donné des idées. De son côté, la presse allemande assure que les écarts financiers entre les deux clubs ne sont plus aussi prononcés et qu’un transfert entre 20 et 25 ME pourrait être conclu dans les prochains jours. Un montant qui correspond parfaitement à l’enveloppe prévue à cet effet par le PSG et permettrait au club de la capitale de ne pas se mettre dans le rouge à l’heure où le recrutement d’un grand milieu défensif est toujours prévu pour l’été prochain.