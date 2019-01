PSG : Visite médicale et chiffres, les détails de l’arrivée de Paredes

Dans : PSG, Mercato.

Venu au Qatar pour préparer la reprise de la saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes pourrait bien ne pas repartir avec ses coéquipiers.

L’accord officiel est en effet proche pour son transfert au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française compte d’ailleurs bien profiter de la présence du milieu de terrain à Doha pour lui faire passer les tests de sa visite médicale en toute discrétion, et ainsi favoriser son arrivée rapide dès que l’accord sera trouvé entre les deux clubs. Le Parisien annonce ainsi que tout peut désormais allé très vite dans ce dossier où plus rien n’oppose les deux clubs sur les sujets principaux.

Le montant du transfert serait de 47 ME hors bonus, pour une somme qui dépasse largement le budget prévu à cet effet pour le recrutement hivernal. De son côté, l’Argentin va s’engager pour quatre ans et demi, et percevra un salaire de 4 ME net par an selon L’Equipe. Une arrivée qui ferait en tout cas le bonheur de Thomas Tuchel, qui souhaitait avant tout un joueur capable d’apporter un plus à son équipe en vue de la Ligue des Champions. Leandro Paredes devra en tout cas rapidement être opérationnel pour répondre à cette énorme attente.