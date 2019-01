PSG : Verratti parle mercato, et ce n'est pas pour un départ !

Dans : PSG, Mercato.

C’est assez rare pour être souligné, les joueurs n’hésitent désormais plus à prendre la parole pour demander des renforts au poste de milieu de terrain défensif.

Si un joueur majeur débarque cet hiver, cela a de très grandes chances de signifier un temps de jeu en baisse pour quelques éléments. Malgré cette perspective, Marco Verratti fait partie de ceux qui militent pour une signature capable d’aider le Paris Saint-Germain à aller plus loin en Ligue des Champions. C’est ce qu’a confié le petit italien à l’issue du stage des Parisiens au Qatar.

« On est une équipe qui ne veut recruter que des grands joueurs, que ce soit au milieu, un attaquant, un défenseur. Ils sont toujours les bienvenus ici parce qu’on sait que pour gagner, il faut avoir les meilleurs joueurs. Si le club décide d’acheter un numéro 6, on sera contents. C’est vrai qu’on n’est pas beaucoup au milieu. Mais ce sont des choses qui dépendent du club. On accueillera n’importe quel joueur parce qu’on sait que pour gagner, il faut le faire tous ensemble », a prévenu un Marco Verratti persuadé que le PSG ne peut pas faire l’impasse sur une telle arrivée. Une preuve que tout le monde a bien compris cette nécessité. La pression est désormais sur Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi afin de boucler au moins un gros dossier en janvier.