PSG : Une star de la Juve à Paris, l’Italie lance les paris

Dans : PSG.

Moins utilisé en deuxième partie de saison, Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus Turin pour le Paris Saint-Germain l’été prochain. C’est du moins l’estimation réalisée en Italie.

Malgré les signatures de Leandro Paredes, Ander Herrera et Idrissa Gueye l’année dernière, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment résolu son problème au milieu de terrain. La preuve, l’entraîneur Thomas Tuchel, qui attendait le fameux successeur de Thiago Motta, continue d’utiliser le défenseur central Marquinhos devant sa charnière. Et si le renfort tant espéré arrivait enfin l’été prochain ? C’est possible si l’on en croit La Gazzette dello Sport, qui évoque la situation de Miralem Pjanic. Longtemps intouchable devant la défense à la Juventus Turin, le milieu de 29 ans a perdu son statut pendant la deuxième partie de saison.

L’entraîneur Maurizio Sarri lui préfère désormais l’Uruguayen Rodrigo Bentancur. C’est pourquoi la Vieille Dame serait prête à se séparer de l’international bosnien, qui a toujours eu la cote sur le marché des transferts. Ces dernières années, on a notamment parlé des intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone en Espagne. Mais d’après le quotidien transalpin, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a davantage de chances de rebondir au Paris Saint-Germain. Apparemment, le club de la capitale serait toujours intéressé par le profil de Pjanic. Reste à savoir si le champion de France pourra se permettre de miser sur un joueur de ce calibre sous contrat jusqu’en 2023.