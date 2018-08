PSG : Une photo de Guedes au PSG affole le mercato espagnol

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Petites causes, grands effets. Mardi, le Paris Saint-Germain a diffusé via les réseaux sociaux une photo de l'ensemble de ses joueurs qui fêtaient le retour des champions du monde français. Et si en France, cette photo n'a pas donné lieu à une interprétation spéciale, en Espagne il en va tout autrement. Le quotidien SuperDeporte la place même à sa Une en agrandissant le visage de Gonçalo Guedes et en faisant remarquer que l'international portugais est le seul à ne pas avoir le sourire. Aussitôt le média espagnol en tire une conclusion définitive, le joueur prêté la saison passée à Valence est gardé de force par le PSG, alors que le Valence CF a fait plusieurs offres toutes refusées.

Et SuperDeporte de titrer : « Gonçalo Guedes demande de l'aide à Valence ». Cependant, le quotidien admet que pour l'instant, les récentes négociations entre le propriétaire du club espagnol et les dirigeants du Paris Saint-Germain butent toujours sur le prix réclamé par le club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi refuse de marchander et il s'oppose toujours à un transfert low cost de Guedes à Valence. L'international portugais n'a peut-être pas fini de faire la gueule sur les photos...