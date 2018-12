PSG : Une offre de 33 ME pour un Français, ça commence fort

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain devra agir rapidement s’il souhaite recruter les deux milieux de terrain souhaités par Thomas Tuchel.

En conférence de presse, l’entraîneur parisien a précisé qu’il attendait un profil de relayeur et un autre plus défensif. Le club de la capitale s’est donc lancé sur de nombreuses pistes, et notamment celle qui mène à Abdoulaye Doucouré (25 ans). Sans faire de bruit, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est imposé à Watford pour devenir l’un des meilleurs milieux de Premier League. Ce n’est pas un hasard si son nom a circulé du côté d’Arsenal ou encore Tottenham cet été.

Finalement, le Français avait préféré signer un nouveau contrat jusqu’en 2023, ce qui n’a pas l’air d’effrayer le PSG. En effet, le Daily Mail indique que le champion de France a transmis une offre de 33 millions d’euros pour conclure le transfert de Doucouré. Nos confrères n'indiquent pas si les Hornets ont donné leur réponse, mais on apprend que le club d’Everton est également sur le coup. A priori, ce n’est pas un obstacle insurmontable pour Paris.