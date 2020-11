PSG : Un grand Cavani contre Paris, le scénario cauchemar se profile

Dans : PSG.

Assez timide depuis le début de la saison, Edinson Cavani a profité de l’absence d’Anthony Martial pour briller à Manchester United ce week-end.

Lancé dès le coup d’envoi de la seconde période par Ole Gunnar Solskjaer, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a livré sa meilleure prestation en Premier League avec une passe décisive et deux jolis buts de la tête. A quatre jours du choc face à Paris en Ligue des Champions, l’international uruguayen est dans une forme olympique. Et tandis que le PSG redoute le célèbre coup de l’ex qui marque face à lui, comme cela a été le cas encore samedi avec Yacine Adli contre Bordeaux, le manager norvégien de Manchester United savoure le retour au plus haut niveau du Matador de 33 ans.

« Il a tout d'un joueur de classe mondiale et d'un grand monsieur également, a clamé le Norvégien. Il a eu une grande carrière et a marqué dans tous ses clubs. Il est très pro et minutieux dans sa préparation, dans sa récupération. Il l'est aussi aux heures des repas, il est pro avant et pendant le match. Ses appels dans la surface me rappellent Andy Cole. Il est tranchant, intelligent et a le sens du timing. C'est très important d'avoir un point de fixation dans la surface. Nous n'avions plus ce profil depuis le départ de Romelu Lukaku. Il est différent de Rashford ou de Martial car il nous donne de l'équilibre et de la variété dans le jeu. Il a eu un gros impact » a apprécié Ole Gunnar Solskjaer, heureux de voir que l’acclimatation d’Edinson Cavani se déroule sans accroc à Manchester United. Il sera désormais intéressant de voir si le coach des Red Devils lancera l’ancien attaquant du PSG d’entrée de jeu contre son ancien club, mercredi soir en Ligue des Champions à Old Trafford.