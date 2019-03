PSG : Un euro par seconde, Neymar va être augmenté

Dans : PSG, Mercato.

Payé 30 ME net par an, Neymar est au sommet de la grille des salaires au Paris Saint-Germain.

Cette première place n’est clairement pas en danger, même si Kylian Mbappé voit son salaire augmenter chaque saison en raison d’un accord contractuel. Mais à l’heure où le Brésilien n’est plus sur les terrains en raison d’une nouvelle blessure, ce qui l’empêche surtout d’aider le club francilien à réaliser ses objectifs, son père a récemment évoqué la possibilité d’une prolongation de contrat. Une belle manière de mettre fin aux rumeurs sur son éventuel départ, qui fleurissent notamment en Espagne. Mais comme L’Equipe le précise ce mardi, ce nouveau contrat, qui n’a pour le moment pas été franchement abordé par les deux parties, permettrait aussi au Brésilien de voir son salaire augmenter de manière substantielle.

Le PSG, qui paye l’ancien barcelonais 82.000 euros par jour et donc quasiment 1 euro par seconde, devrait ainsi forcément faire un effort de ce côté pour conserver un joueur qui a pourtant encore plus de trois ans de contrat. Mais les dossiers passés l’ont démontré, quand cela touche les meilleurs joueurs de l’effectif, il n’est jamais trop tôt pour parler d’une prolongation et faire taire les rumeurs pour un bon bout de temps. Après, il faudra tout de même rester attentif aux contre-feux lancés par le clan Neymar quand viendra le moment des négociations concrètes pour cette fameuse prolongation du meneur de jeu avec le PSG.