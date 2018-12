PSG : Un deal incroyable et Rabiot arrive à Arsenal !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain est-il prêt à faire un échange de bons procédés avec Arsenal pour se défaire d'Adrien Rabiot ? C'est en tout cas la rumeur lancée par Perry Groves.

Sachant qu'il refuse toujours de prolonger son contrat au sein du club de la capitale française, Adrien Rabiot est désormais placardisé. Mis de côté par sa formation, le milieu de terrain s'apprête à faire ses valises en 2019. En janvier contre une petite indemnité de transfert ou bien libre et gratuit en juillet prochain ? Telle est la teneur des débats actuels chez les dirigeants franciliens. Quoi qu'il en soit, Rabiot ne portera plus le maillot de son club formateur, et ne retrouvera donc le chemin de la compétition qu'à l'étranger. En Espagne, où le Barça semble proche d'un accord ? Pas forcément, car Arsenal n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier, vu qu'un argument de poids va débarquer dans les négociations. En effet, selon Perry Groves, Unai Emery envisage d'envoyer Mesut Ozil dans son ancien club.

« Je suis un grand fan de Mesut Ozil, parce que parfois, quand on le regarde jouer pour Arsenal, il fait les choses facilement. Mais évidemment, Unai Emery n’a plus envie de lui. Il a donné beaucoup de chances à Ozil. Mais il en a marre de lui maintenant. Son rythme de travail est discutable. Je pense que le PSG pourrait être une option pour Ozil. Premièrement, ils peuvent payer son salaire. Et deuxièmement, ils ont Adrien Rabiot. Emery l'aime bien parce qu'il joue milieu et travaille aussi dur. Il est dans une impasse avec le PSG car il ne signera pas un nouveau contrat. Je ne serais pas surpris s'il y avait un échange Ozil - Rabiot », a avoué, sur Talksport, l'ancien des Gunners, qui pense donc que la star allemande pourrait servir de monnaie d'échange, alors qu'il ne joue pratiquement plus avec son équipe malgré son statut de joueur le mieux payé.