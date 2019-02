PSG : Un agent demande à Adrien Rabiot de virer sa mère

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mis à l’écart par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot va quitter le club de la capitale en juin prochain. Mais pour aller où ? Mystère puisque sa destination n’est toujours pas connue. De toute évidence, c’est Véronique Rabiot qui gère l’avenir de son fils, et qui négocie avec les différents clubs intéressés (Barcelone, Tottenham, Liverpool). Interrogé par Canal Plus, l’agent de joueurs Bruno Satin a regretté que l’international français ait autant confié sa carrière à sa mère, et a invité ce dernier à se prendre en main.

« Adrien Rabiot, je lui dirais déjà d’arrêter d’écouter sa maman. Cela serait vraiment bien qu’il s’émancipe un petit peu et qu’il prenne un peu plus en main le cours de sa carrière. Manifestement, il est en confiance dans sa cellule familiale. Après on verra où ça l’amènera » a confié l’agent de joueurs, persuadé qu’Adrien Rabiot a tout intérêt à prendre davantage sa carrière en main, si possible avec un agent expérimenté. Pour rappel, le joueur, libre dans six mois, est dans le viseur de la Juve, de Liverpool, de Tottenham ou encore du FC Barcelone en vue de l’été prochain.