PSG : Le bug XXL du PSG relancé sur les ordres de Thomas Tuchel !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 2 petits buts en 14 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en 2016, Jesé restera comme l’un des plus gros flops de l’ère QSI au PSG. A moins que son aventure ne soit pas totalement terminée… Et pour cause, Thomas Tuchel a confessé qu’il réfléchissait sérieusement à lui redonner une chance, l’Espagnol ayant fait de gros efforts ces dernières semaines en perdant notamment 7 kilos et en montrant un état d’esprit tout simplement irréprochable durant les séances d’entraînement.

« Oui, tous les joueurs présents à l’entraînement sont susceptibles de jouer. Il a fait preuve d’une très belle mentalité parce que sa situation avec le club n’était pas facile. Mais il est avec nous lors de chaque entraînement. Il est très, très sérieux, avec beaucoup de qualités lors du dernier entraînement. Il aurait pu jouer en Coupe de la Ligue ou contre Pontivy, mais il était un peu blessé. Maintenant, il est de retour avec nous » a expliqué l’entraîneur allemand du PSG durant le stage de son équipe au Qatar. Une déclaration surprenante et qui ne devrait pas forcément ravir les supporters parisiens, d’autant que les solutions sont nombreuses pour Thomas Tuchel dans le secteur offensif. Dommage que Jesé ne soit pas un milieu défensif…