PSG : Trapp exige d'être n°1, sinon il va au clash à Paris

Auteur d’une saison époustouflante du côté de Francfort, Kevin Trapp est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Et comme Alphonse Areola et Gianluigi Buffon ne font pas l’unanimité dans la capitale française, la possibilité de voir l’Allemand revenir grandit en interne. Mais à en croire les informations obtenues par RMC, le portier de Francfort n’acceptera de revenir à Paris que s’il est certain d’être le numéro un dans la hiérarchie de Thomas Tuchel. Ce que personne ne lui a promis, pour l’heure…

« Alors que l'Allemand pensait quitter définitivement le club l'été prochain, avec une volonté de Francfort de le conserver et de forts interêts de Premier League arrivés ces dernières semaines, la possibilité de revenir jouer un rôle au Paris Saint-Germain est devenue une possibilité. Mais Kevin Trapp ne reviendra pas dans un rôle de doublure. Et à ce niveau-là, il n'y a encore aucune garantie. Ni aucune certitude d'un possible retour de l'Allemand. Ce dernier patiente en attendant de connaître la position concrète du club. Mais en interne, le portier possède de solides appuis. Kevin Trapp a toujours été très proche de la colonie brésilienne. Et comme Neymar souhaite reprendre du poids dans le vestiaire... » explique le média, pour qui Neymar pourrait bien être l’atout n°1 de Kevin Trapp au Paris Saint-Germain. Qui l’aurait cru, il y a encore deux ans ?