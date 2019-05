PSG : Thomas Meunier l'avoue, le mercato est complètement flou

Dans : PSG, Mercato.

Plus critiqué pour ses actes devant les médias ou sur les réseaux sociaux que pour ses performances sur le terrain, Thomas Meunier a bien compris que son avenir à Paris était en danger. Le latéral droit, barré par une concurrence de Daniel Alves et Thilo Kehrer qu’il semblait avoir devancé en début de saison, se pose forcément des questions. Son nom revient souvent dans les joueurs à vendre cet été pour récupérer de belles sommes, et l’intérêt de plusieurs clubs anglais dont Manchester United pourrait ne pas le laisser insensible. En attendant, le Diable Rouge est toujours sous contrat avec Paris, et il ne se voit pas forcément partir, comme il l’a confié sur Canal+.

« Je n'ai rien de clair en fait. Que ce soit vis à vis du club, vis à vis de moi... les gens se renseignent à droite à gauche. Il me reste un an de contrat. Le club connaît ma position. J'ai toujours dit que je voulais rester. Après, est-ce que je conviens, est-ce que je ne conviens pas, veulent-ils changer un peu... rien n'est très clair pour l'instant. On va voir comment ça se passe, je pense qu'on aura des nouvelles pendant les vacances », a souligné Thomas Meunier, qui n’a en tout cas entamé aucune discussion pour une prolongation de contrat. Et dans ces conditions, un départ paraît difficilement évitable.